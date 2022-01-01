 الكرملين: تصريحات شولتس حول عدم إمكانية الاعتماد على روسيا كمورد آمن للغاز تتناقض مع الواقع - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الكرملين: تصريحات شولتس حول عدم إمكانية الاعتماد على روسيا كمورد آمن للغاز تتناقض مع الواقع

أ ش أ
نشر في: الإثنين 25 يوليه 2022 - 8:57 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يوليه 2022 - 8:57 م

قال المتحدث الصحفي باسم الرئاسة الروسية (الكرملين) دميتري بيسكوف، إن تصريحات المستشار الألماني أولوف شولتس، بأن روسيا مورد غاز طبيعي غير آمن ولا يمكن الاعتماد عليها، تتناقض مع الواقع وتاريخ الإمدادات، مشددا على أن بلاده تفي دائما بالتزاماتها.

وأوضح بيسكوف أنه حتى في أصعب اللحظات واصل الجانب الروسي الوفاء بالتزاماته، متابعا " ما نشهده حاليا من التراجع في حجم التوريدات الروسية من الغاز، فيرجع إلى القيود غير القانونية المفروضة من قبل الأوروبيين أنفسهم ولا سيما جمهورية ألمانيا الاتحادية".

وأضاف " الرئيس الروسية فلاديمير بوتين قال خلال زيارته إلى طهران مؤخرا إن شركة "غازبروم" أوفت بالتزاماتها وما زالت تفي بها وستفي بها بشكل موثوق".


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