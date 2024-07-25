شحنة مساعدات قطرية جديدة تصل إلى الأردن لدعم الأشقاء الفلسطينيين في غزة

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وصلت إلى المملكة الأردنية الهاشمية، عن طريق البر، شحنة مساعدات قطرية جديدة، تتضمن 55 طنا من الخيام والمستلزمات الصحية، مقدمة من صندوق قطر للتنمية، تمهيدا لدخولها إلى قطاع غزة بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وكان في استقبال الشحنة لولوة بنت راشد الخاطر وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية.

ووقفت الوزيرة على تفريغ الشحنة في مستودعات الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وشهد وصول الشحنة، الدكتور سفيان القضاة الناطق الرسمي ومدير العمليات والشؤون القنصلية لدى وزارة الخارجية الأردنية، والشيخ سعود بن ناصر آل ثاني سفير دولة قطر لدى المملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور حسين الشبلي أمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وأثنت وزير الدولة للتعاون الدولي بوزارة الخارجية على جهود الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تسهيل انسياب المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.

وأشاد الناطق الرسمي ومدير العمليات والشؤون القنصلية لدى وزارة الخارجية الأردنية، وأمين عام الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، بدور قطر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى غزة، والتعاون القائم بين البلدين في إدخالها إلى المحاصرين في القطاع.

وتواصل قطر الخيرية والهلال الأحمر القطري منذ أكتوبر الماضي، تقديم المساعدات الإنسانية إلى قطاع غرة، بالتعاون مع الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية.

وتأتي هذه المساعدات في إطار مساندة دولة قطر للشعب الفلسطيني الشقيق، ودعمها الكامل له خلال الظروف الإنسانية الصعبة التي يتعرض لها حاليا.