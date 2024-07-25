بايدن يلتقي نتنياهو اليوم في البيت الأبيض

يعتزم الرئيس الأمريكي جو بايدن، أن يلتقي مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، في البيت الأبيض اليوم الخميس.

ويأتي اللقاء المقرر بين الزعيمين بعد أن ألقى نتنياهو خطابا أمس الأربعاء في جلسة مشتركة أمام الكونجرس، دعا خلاله الولايات المتحدة وإسرائيل إلى الوقوف جنبا إلى جنب لمواجهة "العدو القاتل" إيران.

وكانت التوترات بين الزعيمين شديدة، ولا سيما بسبب ما تفعله الحكومة الإسرائيلية في حرب غزة.

وانتقدت إدارة بايدن نتنياهو لعدم قيامه بما يكفي لحماية المدنيين في غزة من الهجمات البرية والجوية التي تشنها إسرائيل.

كما انتقدت واشنطن إسرائيل بسبب عدم سماحها بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى الأراضي الفلسطينية، حيث دُمر النظام الصحي، كما لا يزال خطر المجاعة قائما، وأصيبت الخدمات الأساسية بالشلل.