 مندوب الصين في الأمم المتحدة: بكين لم تستغل أزمة أوكرانيا ولم تقدم أسلحة لأي طرف - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مندوب الصين في الأمم المتحدة: بكين لم تستغل أزمة أوكرانيا ولم تقدم أسلحة لأي طرف

وكالات
نشر في: الخميس 25 يوليه 2024 - 9:33 م | آخر تحديث: الخميس 25 يوليه 2024 - 9:33 م

ذكر السفير الصيني لدى الأمم المتحدة فو كونج، اليوم الخميس، أن الصين لم تستغل الأزمة في أوكرانيا ولم تقدم أسلحة لأي طرف.

وأوضح فو كونج، خلال جلسة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بشأن أوكرانيا: "لم تصب الصين الزيت على النار أو تستغل الموقف ولم تقدم أسلحة فتاكة لأي طرف في الصراع"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأضاف: "تمارس الصين رقابة صارمة على المواد ذات الاستخدام المزدوج العسكرية والمدنية".

وذكر مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أن المدربين والمرتزقة الغربيين الموجودين في أوكرانيا هم أهداف مشروعة لروسيا.

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