تضرر 12 شقة بمستوطنة إسرائيلية إثر صاروخ أطلق من لبنان

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تضررت 12 شقة سكنية، الخميس، في مستوطنة "منارة" شمال إسرائيل، إثر حريق تسبب به صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وقال موقع "واينت الإخباري الإسرائيلي إن حريقا اندلع بمستوطنة منارة في منطقة "إصبع الجليل" إثر سقوط صاروخ مضاد للدروع أطلق من لبنان.

وأوضح الموقع أن الحريق ألحق أضرارا بـ 12 شقة سكنية، دون ذكر تفاصيل أكثر.

وقبل ذلك، دوت صفارات الإنذار أكثر من مرة في "منارة" وعدد من المستوطنات القريبة من حدود لبنان الجنوبية.

من جهتها، أشارت القناة 12 العبرية إلى سقوط صاروخين أطلقا من لبنان بمنطقة مفتوحة في "سعسع" بالجليل.

وذكرت أن الحادثة "لم تسجل إصابات بشرية".

ومنذ 8 أكتوبر الماضي تتبادل فصائل لبنانية وفلسطينية في لبنان، أبرزها "حزب الله"، مع جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفا يوميا عبر "الخط الأزرق" الفاصل أسفر عن مئات بين قتيل وجريج معظمهم بالجانب اللبناني.