تريزيجيه يقود طرابزون للفوز على روزومبروك في الدوري الأوروبي

قاد محمود حسن تريزيجيه مهاجم منتخبنا الوطني، فريقه طرابزون سبور التركي للفوز على روزومبروك السلوفاكي، في ذهاب المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.

وأحرز تريزيجيه هدف التقدم للفريق التركي في الدقيقة 39، قبل أن يضيف زميله البلجيكي سيهان كاناك الهدف الثاني في الدقيقة 89، لينتهي اللقاء بفوز طرابزون سبور بثنائية نظيفة.

ومن المقرر أن يستضيف فريق طرابزون سبور على ملعبه نظيره روزومبروك السلوفاكي، يوم الخميس القادم، في مباراة الإياب من المرحلة الثانية للتصفيات المؤهلة إلى الدوري الأوروبي.

وفي سياق متصل، سيلعب الفريق المتأهل من هذه المباراة مع الفائز من لقاء فيسلا كراكوف البولندي ورابيد فيينا النمساوي، في الدور الثالث من التصفيات.