نستلة تخفض توقعاتها لمبيعات العام الحالي

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خفضت شركة الصناعات الغذائية السويسرية العملاقة نستلة توقعاتها لقيمة مبيعات العام المالي الحالي، مشيرة إلى تلاشي التأثير الإيجابي لرفع الأسعار على قيمة المبيعات بأسرع من التوقعات.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن نستلة تتوقع الآن نمو مبيعاتها بنسبة 3% على الأقل خلال العام الحالي في حين كانت التوقعات السابقة تشير إلى نموها بنسبة 4% سنويا.

وتكافح أكبر شركة صناعات غذائية في العالم لاستعادة حصتها السوقية بعد أن دفعت معدلات التضخم المرتفعة في العالم الكثير من المستهلكين نحو شراء منتجات أرخص من منتجات الشركة السويسرية خلال الفترة الماضية.

في الوقت نفسه زادت إيرادات نستلة خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 1ر2% في حين كان المحللون يتوقعون زيادة بنسبة 5ر2%.



