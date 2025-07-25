 بن غفير يطالب نتنياهو بوقف كامل للمساعدات الإنسانية في غزة - بوابة الشروق
الجمعة 25 يوليه 2025 6:16 م القاهرة
أعداد جريدة الشروق
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بن غفير يطالب نتنياهو بوقف كامل للمساعدات الإنسانية في غزة

وكالات
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 5:49 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 5:49 م

طالب وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رئيس الوزراء بنيامين نتياهو بوقف كامل للمساعدات الإنسانية عن غزة واحتلال القطاع.

ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن مسئول إسرائيليّ وصفته برفيع المستوى - لم تسمّه - قوله إنه "ابتداءً من اليوم (الجمعة)، ستتيح إسرائيل لدول أجنبية بإنزال جوي للمساعدات إلى غزة"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

وأضاف المصدر ذاته، أنه "ابتداءً من عصر اليوم، بدأت منظمة WCK بإعادة تفعيل مطابخها".

وفي وقت سابق من اليوم، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة تسجيل 122 شهيدا بسبب المجاعة في قطاع غزة بينهم 83 طفلا في جريمة تجويع ممنهجة يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي.

واضاف " نطالب بوقف المجاعة فورا وفتح جميع المعابر وإدخال حليب الأطفال، و500 شاحنة مساعدات و50 شاحنة وقود يوميا إلى قطاع غزة".

وطالب بتشكيل لجنة دولية للتحقيق في جريمة التجويع الممنهج في غزة.

كما طالب باعتقال مجرمي الحرب الإسرائيليين القادة والضباط والجنود في كل دول العالم، وتقديمهم إلى المحاكمات الدولية العادلة.

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