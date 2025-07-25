 السيستاني: مجاعة غزة فاجعة إنسانية وعلى العرب والمسلمين التحرك العاجل لوقفها - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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السيستاني: مجاعة غزة فاجعة إنسانية وعلى العرب والمسلمين التحرك العاجل لوقفها

بغداد - (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:08 م | آخر تحديث: الجمعة 25 يوليه 2025 - 10:09 م

قال المرجع الديني الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، مساء اليوم الجمعة، إن "المشاهد المروعة للمجاعة المستشرية في قطاع غزة التي تتناقلها وسائل الإعلام لا تسمح لأي إنسان ذي ضمير أن يهنأ بطعام أو شراب".

وذكر بيان لمكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق "بعد ما يقرب من عامين من القتل والتدمير المتواصلين وما خلّف ذلك من مئات الآلاف من الشهداء والجرحى وهدم مدن ومجمعات سكنية بكاملها".

وأضاف، "يعاني في هذه الأيام الشعب الفلسطيني المظلوم في قطاع غزة من ظروف حياتية بالغة السوء ولا سيما بسبب ندرة المواد الغذائية التي تسببت في مجاعة واسعة النطاق لم يسلم منها حتى الأطفال والمرضى وكبار السن".

وأوضح، "إذا لم يكن المتوقع من قوات الاحتلال إلا ممارسة هذا التوحش الفظيع في إطار محاولاتها المتواصلة لتهجير الفلسطنيين من وطنهم، فإن المتوقع من دول العالم ولا سيما الدول العربية والإسلامية أن لا تسمح باستمرار هذه المأساة الإنسانية الكبرى بل تكثف جهودها في سبيل وضع حد لها وتمارس أقصى ما تستطيع لإلزام كيان الاحتلال وحماته لفسح المجال لإيصال المواد الغذائية وسائر المستلزمات المعيشية إلى المدنيين الأبرياء في أقرب وقت ممكن".

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