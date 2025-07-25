مقتل 10 أشخاص وإصابة 14 آخرين إثر انقلاب حافلة في فيتنام

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ذكرت الشرطة الفيتنامية أن 10 أشخاص لقوا حتفهم وأصيب 14 آخرون إثر انقلاب حافلة نوم في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة بوسط فيتنام.

ووقع الحادث أثناء سفر الحافلة من هانوي إلى دا نانج. وانحرفت الحافلة عن الطريق واصطدمت بعلامات على جانب الطريق وانقلبت.

وتم إرسال فرق الإنقاذ إلى موقع الحادث لانتشال القتلى ونقل المصابين إلى المستشفى.

وأفاد بيان الشرطة بأن تسعة أشخاص لقوا حتفهم في موقع الحادث وفارق راكب آخر الحياة في المستشفى.

وكان هناك طفلان بين القتلى، وكان معظم الضحايا من محافظات شمالي فيتنام.

وذكرت شرطة ها تينه إن السبب الأولي للحادث هو انفجار إطار أمامي تسبب في انقلاب الحافلة.









