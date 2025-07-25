قال رئيس الوزراء البريطاني، كير ستارمر، إنه سيعقد اجتماعًا طارئًا مع فرنسا وألمانيا، اليوم الجمعة، لمناقشة كيفية وقف القتل في قطاع غزة.

وأضاف: "نتفق جميعًا على أن إسرائيل بحاجة ماسة إلى إعادة توجيه المساعدات إلى غزة والسماح بدخولها. المعاناة والجوع هناك لا يُوصفان ولا يمكن تبريرهما"، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

هذا وأعربت كل من أستراليا وكندا عن قلقهما الشديد إزاء تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، مطالبتين بوقف فوري لإطلاق النار وضمان تدفق المساعدات الإنسانية دون عوائق.

وقال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، في بيان صدر الجمعة، إن "الوضع في غزة كارثة إنسانية بكل المقاييس"، مشددا على ضرورة "بذل كل جهد ممكن لحماية أرواح الأبرياء وإنهاء معاناة وجوع سكان القطاع".

وأضاف: "لا يمكن تجاهل أو تبرير منع إسرائيل للمساعدات وقتل المدنيين، بمن فيهم الأطفال، أثناء بحثهم عن الماء والغذاء".