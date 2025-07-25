الكويت ترحب بإعلان فرنسا عزمها الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين 

أعربت وزارة الخارجية الكويتية عن ترحيب الكويت بإعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عزم بلاده الاعتراف الرسمي بدولة فلسطين.

وذكرت وزارة الخارجية في بيان صحفي اليوم الجمعة أنه "إذ تشيد دولة الكويت بهذه الخطوة الهامة والتي من شأنها الإسهام نحو تحقيق ما نصت عليه قرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ومبادرة السلام العربية في شأن تمكين الشعب الفلسطيني من تقرير المصير، وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، لتؤكد على ضرورة اتخاذ سائر الدول خطوات مماثلة من أجل إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية".

وكان الرئيس ماكرون قد أعلن أمس الخميس أن فرنسا سوف تعترف بفلسطين كدولة، وسط تصاعد الغضب العالمي بسبب السكان الذين يتضورون جوعا في غزة.