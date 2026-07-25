رئيس جامعة العاصمة يتفقد اختبارات القدرات بعدد من الكليات

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قام الدكتور السيد قنديل، رئيس جامعة العاصمة، بزيارة تفقدية موسعة شملت عدداً من الكليات بالجامعة، للوقوف على سير وانضباط أعمال اختبارات القدرات لطلاب الثانوية العامة الراغبين في الالتحاق بتلك الكليات للعام الجامعي الجديد ٢٠٢٦ / ٢٠٢٧.

وشملت الجولة التفقدية كليات الفنون التطبيقية، الفنون الجميلة، التربية الفنية، التربية الموسيقية، وكلية علوم الرياضة بنين، حيث اطمأن رئيس الجامعة على توفير كافة سبل الراحة والخدمات للطلاب خلال تأدية الاختبارات.

وخلال الجولة، حاور الدكتور السيد قنديل عدداً من الطلاب داخل اللجان وورش الاختبارات، للوقوف على مستوى الأسئلة والتأكد من إلمامهم بالإجراءات والتعليمات المنظمة.

وأكد رئيس الجامعة على ضرورة الالتزام الكامل بالشفافية والحيادية في تصحيح الاختبارات وتقديم نتائج دقيقة تعكس المهارات الحقيقية للطلاب، مشدداً على توفير التسهيلات اللازمة لذوي الهمم وتطبيق كافة قواعد السلامة والانتظام.

وفي تصريح للدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة قال: "حرصنا على متابعة الاختبارات ميدانياً للـتأكد من تطبيق القواعد بكل دقة، والعمل على راحة أبنائنا الطلاب وتوفير بيئة هادئة تسمح لهم بإبراز مواهبهم وقدراتهم الإبداعية والرياضية."

وأشاد د. "قنديل" بمستوى التنظيم والتجهيزات اللوجستية والفنية داخل الكليات، موجهاً الشكر إلى العمداء وأعضاء هيئة التدريس والأطقم الإدارية على جهودهم في خروج الاختبارات بالشكل اللائق بمكانة جامعة العاصمة.