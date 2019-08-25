أول تعليق من الحريري على انفجار الطائرة الإسرائيلية في بيروت

وصف رئيس مجلس الوزراء اللبناني سعد الحريري سقوط طائرتي استطلاع اسرائيليتين فوق الضاحية الجنوبية لبيروت ، بأنه "اعتداء مكشوف على السيادة اللبنانية وخرق صريح للقرار 1701" .

ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام اليوم الأحد عن "الحريري" قوله، تعليقاً على الاعتداء، إنه سيبقى على تشاور مع رئيسي الجمهورية ميشال عون ورئيس مجلس النواب نبيه بري لتحديد الخطوات المقبلة ، ولاسيما أن "العدوان الجديد الذي ترافق مع تحليق كثيف لطيران العدو فوق بيروت والضواحي ، يشكل تهديداً للاستقرار الإقليمي ومحاولة لدفع الأوضاع نحو مزيد من التوتر" .

وأضاف أن "المجتمع الدولي واصدقاء لبنان في العالم أمام مسؤولية حماية القرار 1701 من مخاطر الخروقات الاسرائيلية وتداعياتها ، والحكومة اللبنانية ستتحمل مسؤولياتها الكاملة في هذا الشأن بما يضمن عدم الانجرار لاي مخططات معادية تهدد الامن والاستقرار والسيادة الوطنية" .