ترامب يهدد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي ويصعّد مع الصين





جدد الرئيس الأمريكي انتقاده لاقتراح فرنسي بفرض ضريبة تستهدف شركات التكنولوجيا الأمريكية الكبيرة وهدد بفرض ضريبة على النبيذ الفرنسي. كما أعلن ترامب أنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية الواردة إلى بلاده.



هدد الرئيس دونالد ترامب مجدداً بفرض رسوم جمركية إضافية على واردات النبيذ الفرنسي رداً على فرض فرنسا رسوماً على المجموعات الأمريكية العملاقة في قطاع التكنولوجيا. وقال للصحفيين في البيت الأبيض قبل توجهه لحضور قمة مجموعة السبع بفرنسا إنه ليس "معجباً كثيراً" بشركات التكنولوجيا ولكن" تلك شركات أمريكية كبيرة وبصراحة لا أريد أن تقوم فرنسا بفرض ضريبة على شركاتنا. وقال ترامب: "إذا فعلوا ذلك.. سأفرض ضريبة على نبيذهم بشكل لم يروه مطلقا من قبل".

وبعيد هذه التصريحات غادر ترامب البيت الأبيض مع زوجته ميلانيا السبت (24 آب/ أغسطس 2019)، ليتوجه إلى مدينة بياريتس الفرنسية لحضور قمة مجموعة السبع.

وشدد ترامب في الوقت نفسه على أن "علاقته جيدة جداً" مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

ويشارك في قمة مجموعة السبع قادة ألمانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا واليابان.

على صعيد متصل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إنه سيرفع الرسوم المفروضة على السلع الصينية التي تستوردها الولايات المتحدة رداً على قرار الصين فرض رسوم جمركية على كمية إضافية قيمتها 75 مليار دولار من السلع الأمريكية.



وذكر ترامب في سلسلة تغريدات على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" أن الرسوم المفروضة على كمية قيمتها 250 مليار دولار من السلع الصينية ستزيد من 25% حالياً إلى 30% اعتباراً من أول تشرين أول/أكتوبر المقبل، في حين سيتم فرض رسوم بنسبة 15% وليس بنسبة 10% كما كان مقررا على الكمية المتبقية من الواردات الأمريكية من السلع الصينية والتي تقدر قيمتها بحوالي 300 مليار دولار سنوياً اعتباراً من أول أيلول/سبتمبر المقبل، بحسب ما نقلته اليوم وكالة بلومبرغ للأنباء