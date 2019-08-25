مصدر بـ«التموين»: إطلاق «أهلا مدارس» بتخفيضات تصل إلى 50% الأسبوع المقبل

قال مصدر مسئول بوزارة التموين: إن الوزارة ستفتتح معرض «أهلا مدارس» بمنطقة أرض المعارض بمدينة نصر، يوم الإثنين المقبل، على أن يستمر المعرض حتى 8 سبتمبر المقبل.

وأوضح أن الوزارة تعمل على وضع أماكن معرض أهلا مدارس، بالمحافظات المختلفة وموعد انطلاق كل معرض بكل منطقة حسب احتياجات المواطنين المقيمين بها، إضافة إلى تكثيف الرقابة على الأسواق والأماكن التى تطرح بها المستلزمات المدرسية، للتأكد من عدم طرح مستلزمات غير مطابقة للمواصفات القياسية، مشيرا إلى أن المعرض يأتى بمشاركة اتحاد الغرف التجارية المنتشرة بشتى محافظات الجمهورية بالتعاون مع مديريات التموين.

وبحسب المصدر، الذى فضل عدم ذكر اسمه، فإن المعرض سيوفر جميع الأدوات المدرسية بأسعار مخفضة، إضافة إلى منتجات السلع الغذائية الأساسية للطلاب والتى سيتم توفيرها من خلال شركات الجملة العامة والمصرية، التابعتين للشركة القابضة للصناعات الغذائية.

وأضاف المصدر، أن هناك عدة مزايا فى المعرض حيث الدخول سيكون مجانا، كما أن الأسعار فيه ستقل عن الأسواق الحرة بنسبة تتراوح بين 20 و30% بحد أدنى، وذلك لمساعدة المواطنين محدودى الدخل فى توفير احتياجات أبنائهم بالعام الدراسى الجديد، «ويمكن أن تصل نسبة التخفيض على بعض الأدوات المدرسية إلى 50% مثل العام الماضى».

وأكد أن المعرض سيشهد مشاركة أكثر من 200 شركة متخصصة فى مجال المستلزمات المدرسية، إضافة إلى الشركات المتخصصة فى مجال السلع الغدائية التى ستوجود هى الأخرى طوال أيام المعرض.

ولفت إلى أن وزير التموين سيتلقى تقارير يومية من المعرض، لمتابعة مدى توفير المستلزمات للمواطنين والتزام الشركات المشاركة بنسبة التخفيضات التى يتم الاتفاق عليها، علاوة على تشكيل غرفة عمليات بالوزارة لمتابعة حالة الأسواق والحملات الرقابية التى سيتم شنها على الأسواق.