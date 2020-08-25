إعلان القضاء على شلل الأطفال البري في إفريقيا



أعلنت لجنة التصديق الإقليمية لإفريقيا لاستئصال شلل الأطفال، أن إفريقيا خالية من شلل الأطفال، مما يترك منطقة واحدة فقط في العالم لا يزال فيها المرض.

وأعلنت رئيسة اللجنة روز ليكه أن "لجنة التصديق الإقليمية في أفريقيا لاستئصال شلل الأطفال، أن المنطقة الأفريقية أوقفت انتقال فيروس شلل الأطفال البري الأصلي، واصفة هذا الإنجاز بأنه "تاريخي للصحة العامة".

وشلل الأطفال مرض شديد العدوى يصيب بشكل رئيسي الأطفال دون سن الخامسة ويمكن أن يسبب شللا دائما.

في حين تم القضاء على شلل الأطفال البري بالكامل تقريبا في جميع أنحاء العالم، لا يزال شلل الأطفال المشتق من اللقاح يمثل مشكلة في بعض الأماكن.

وكانت نيجيريا آخر دولة أفريقية تسجل حالة شلل أطفال بري قبل أربع سنوات. وتعد منطقة جنوب آسيا هي المنطقة الوحيدة التي لا يزال فيها المرض موجودا الآن، حيث توجد حالات في باكستان وأفغانستان.