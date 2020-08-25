تباينت متوسط أسعار صرف العملات فى البنوك المجلية فى نهاية تعاملات اليوم الثلاثاء، حيث استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه في البنك المركزي المصري عند 15.84 جنيه للشراء و 15.94 جنيه للبيع، بينما تراجع اليورو ليصل إلى 18.73 جنيه للشراء و18.86 جنيه للبيع، بينما ارتفع الجنيه الإسترليني ليسجل 20.86 جنيه للشراء 20.98 جنيه للبيع.

واستقر الريال السعودي عند 4.22 جنيه للشراء و4.25 جنيه للبيع، وارتفع الدينار الكويتي قرشا إلى 51.76 جنيه للشراء و52.19 جنيه للبيع.

وتباينت أسعار العملات أيضا في البنك الأهلي، حيث استقر سعر الدولار في البنك الأهلي عند 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع، كما استقر سعر اليورو أمام الجنيه عند 18.67 جنيه للشراء، وارتفع قرشا للبيع ليسجل 18.88 جنيها، واستقر الجنيه الاسترلينى عند 20.69 للشراء، وارتفع 4 قروش للبيع ليسجل 20.95 جنيها.

فيما استقر سعر الريال السعودي عند 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتي عند 49.4 جنيه للشراء و52.15 جنيه للبيع.

ووفقا لآخر تحديثات بنك مصر، استقر سعر صرف الدولار أمام الجنيه عند 15.85 جنيه للشراء و15.95 جنيه للبيع. وسجل سعر اليورو نحو 18.67 جنيه للشراء 18.84 جنيه للبيع، وسجل الإسترلينى نحو 20.69 جنيه للشراء، و20.91 جنيه للبيع.

فيما استقر سعر الريال السعودى نحو 4.13 جنيه للشراء، و4.25 جنيه للبيع، واستقر الدينار الكويتى عند 49.4 جنيه للشراء، و52.15 جنيه للبيع.