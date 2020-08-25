المغرب يسجل 1276 إصابة جديدة و35 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة المغربية تسجيل 1276 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 54 ألفًا و528 في البلاد.

ونقلًا عن وكالة الأنباء المغربية «ماب»، مساء الثلاثاء، أشارت «الصحة المغربية» إلى تسجيل 35 وفاة جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 955.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 815 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد-19» إلى 38 ألفًا و293.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19»، اليوم الثلاثاء، إلى أكثر من 814 ألف حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 23 مليون إصابة.