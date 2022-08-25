ارتفاع حصيلة القصف الروسي لمحطة قطار بوسط أوكرانيا إلى 25 قتيلا

أعلن مسؤول أوكراني بارز، اليوم الخميس، مقتل 25 شخصا في القصف الروسي لمحطة قطار بوسط أوكرانيا.



وقال نائب رئيس مكتب الرئاسة، كيريلو تيموشينكو، في مدونته على "تليجرام"، إن هناك طفلين كانا من بين القتلى في قصف مساكن ومنشآت تابعة للسكك الحديدية في بلدة شابلن بمنطقة دنيبروبيتروفسك.



وأضاف أن هناك 31 شخصا آخرين أصيبوا.



ولم يتسن التحقق من المعلومات بشكل مستقل، بسبب صعوبة الحصول على معلومات موثوقة بشأن غزو روسيا لاوكرانيا الذي اندلع في شباط/فبراير الماضي.



وأوضح زيلينسكي في كلمته المصورة المسائية أنه تم انتشال خمسة من القتلى من سيارة على مسار السكك الحديدية وأن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة.



وقال زيلينسكي: "شابلن هي مصدر ألمنا اليوم". وجاء الهجوم في نفس اليوم الذي احتفلت فيه أوكرانيا بمرور 31 عاما على استقلالها ومرور ستة أشهر على بدء الحرب الروسية.