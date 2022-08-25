ترشيح 259 ألف طالب لكليات ومعاهد بتنسيق المرحلة الثانية

• تخلف 3296 طالبا عن التسجيل و6708 استنفدوا الرغبات



أعلن مكتب تنسيق الجامعات نتيجة تنسيق المرحلة الثانية وأنهي مكتب التنسيق أعماله في المواعيد المحددة وكانت نتائج قبول طلاب المرحلة الثانية من الحاصلين على الثانوية العامة.

وأوضح تخلف 3296 طالبا عن التقدم برغباتهم عن طريق شبكة الانترنت من طلاب هذه المرحلة، وأن عدد الطلاب المرشحين في المرحلة الثانية في الشعب العلمي في كليات بلغ 183983 وفي الشعبة الأدبية 35339، وفي معاهد تابعة للوزارة 32502 للشعبة العلمية و7374 الشعبة الأدبية، ليكون إجمالي الطلاب المرشحين لكليات ومعاهد 259198 طالبا وطالبة.

وأشار إلى استنفاد 6708 طلاب وطالبات رغباتهم من طلاب الشعب العلمية والأدبية وذلك لتضمينهم رغبات لكليات لاتتناسب مع مجموع درجاتهم وسيتم إتاحة الفرصة لإبداء رغبات جديدة.

وذكر مكتب التنسيق أنه التزم عند الترشيح برغبات الطلاب المسجلة علي الموقع وفقاً لآخر تسجيل قام به الطلاب وفي حدود القواعد والشروط، وأنه بإعلان نتيجة المرحلة الثانية يكون مكتب التنسيق قد أتم توزيع 383064 طالبًا في المرحلتين الأولى والثانية خلال أسبوعين فقط من بدء العمل.

وأوضح أنه يمكن للطالب طباعة بطاقة الترشيح من الموقع بعد اعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية، وسيتم إرسال كشوف الترشيحات النهائية للكليات بعد إعلان نتيجة مرحلة تقليل الاغتراب لطلاب المرحلتين الأولى والثانية.