أقيمت مساء اليوم الخميس، مراسم قرعة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا 2021 - 2022، حيث أسفرت عن مواجهات نارية في الدور الأول من عمر المسابقة.

ويتواجد فريق ليفربول بقيادة محمد صلاح، في المجموعة الأولى من دوري الأبطال، بجانب أندية أياكس الهولندي، نابولي الإيطالي، ورينجرز الإسكتلندي.

وجاءت نتائج قرعة دور المجموعات كما يلي:

المجموعة الأولى:

أياكس إمستردام الهولندي - ليفربول الإنجليزي - نابولي الإيطالي - رينجرز الإسكتلندي.

المجموعة الثانية:

بورتو البرتغالي - أتلتيكو مدريد الإسباني - باير ليفركوزن الألماني - كلوب بروج البلجيكي.

المجموعة الثالثة:

بايرن ميونخ الألماني - برشلونة الإسباني - إنتر ميلان الإيطالي - فيكتوريا بلزن التشيكي.

المجموعة الرابعة:

آينتراخت فرانكفورت الألماني - توتنهام هوتسبير الإنجليزي - سبورتنج لشبونة البرتغالي - أولمبيك مارسيليا الفرنسي.

المجموعة الخامسة:

إيه سي ميلان الإيطالي - تشيلسي الإنجليزي - سالزبورج النمساوي - دينامو زغرب الكرواتي.

المجموعة السادسة:

ريال مدريد الإسباني - لايبزيج الألماني - شاختار دونيستك الأوكراني - سيلتك الإسكتلندي.

المجموعة السابعة:

مانشستر سيتي الإنجليزي - إشبيلية الإسباني - بروسيا دورتموند الألماني - كوبنهاجن الدنماركي.

المجموعة الثامنة:

باريس سان جيرمان الفرنسي - يوفنتوس الإيطالي - بنفيكا البرتغالي - مكابي حيفا.