إنفيديا الأمريكية تسجل انخفاضا في أرباح الربع الثاني

قالت شركة إنفيديا الأمريكية المتخصصة في الرقائق في أحدث تقرير فصلي لها الأربعاء إنها شهدت انخفاضا في أرباح الربع الثاني مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغ إجمالي صافي أرباح الشركة 66ر0 مليار دولار، أو 26ر0 دولار للسهم الواحد، مقارنة بـ 37ر2 مليار دولار، أو 94ر0 دولار للسهم الواحد، في الربع الثاني من العام الماضي.

وأعلنت إنفيديا عن أرباح معدلة بقيمة 29ر1 مليار دولار أو 51ر0 دولار للسهم الواحد لهذه الفترة.

وارتفعت إيرادات الشركة للربع بنسبة 9ر2% إلى 70ر6 مليار دولار من 51ر6 مليار دولار في العام الماضي. وكانت إنفيديا تتوقع أكثر من 8 مليارات دولار ، لكن أعمال الألعاب الخاصة بها جاءت أضعف مما كان متوقعا.

وبالنسبة للربع الحالي، تتوقع الشركة ،التي تتخذ من كاليفورنيا مقرا لها، مبيعات بنحو 9ر5 مليار دولار، أي أقل بأكثر من مليار دولار مما كانت عليه في الربع نفسه من العام الماضي وأقل بكثير مما توقعه المحللون.

وانخفضت إيرادات الألعاب بمقدار الثلث على أساس سنوي إلى 04ر2 مليار دولار ، في حين ارتفعت إيرادات أعمال مراكز البيانات إلى 81ر3 مليار دولار، بزيادة 61%.