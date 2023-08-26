 المجلس العسكري في النيجر يمهل سفير فرنسا 48 ساعة لمغادرة البلاد - بوابة الشروق
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المجلس العسكري في النيجر يمهل سفير فرنسا 48 ساعة لمغادرة البلاد

نيروبي (د ب أ)
نشر في: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 11:53 م | آخر تحديث: الجمعة 25 أغسطس 2023 - 11:53 م
أمهل المجلس العسكري الحاكم في النيجر، السفير الفرنسي سيلفان إيتي، 48 ساعة لمغادرة البلاد.

وقالت وزارة خارجية النيجر إن السفير رفض دعوة للقاء وزير خارجية النيجر اليوم الجمعة.

وأوضحت الوزارة أنه كان من المفترض أن يجيب السفير الفرنسى خلال الاجتماع الذى لم يعقد على الإطلاق على أسئلة تتعلق "بأفعال الحكومة الفرنسية التي تتعارض مع مصالح النيجر".

وانتقد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الخميس بحدة المجلس العسكري. كما طالب بإطلاق سراح الرئيس المعزول محمد بازوم.

كان الحرس الرئاسي قد عزل بازوم واحتجزه مع أسرته في 26 يوليو.

وبعد ذلك، عين قائد وحدة النخبة، الجنرال عبدالرحمن تشياني، نفسه الحاكم الجديد وعلق العمل بالنظام الدستوري.

وألغى المجلس العسكري أيضا التعاون العسكري مع فرنسا الدولة الاستعمارية سابقا.

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