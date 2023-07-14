أعلن جوستافوا سوزا مهاجم جيونبوك الكوري الجنوبي، عدم انتقاله إلى الأهلي في الانتقالات الجارية، موضحا إن ناديه رفض انتقاله إلى الدوري المصري.

وقال سوزا في تصريحات لوسائل الإعلام الكورية الجنوبية اليوم الجمعة:"جاء عرض جيد لي من الأهلي، لكن النادي أبلغني أن انتقالي غير ممكن.. شعرت بالأسف بصراحة. لكن لدي عقد مع جيونبوك، وقبلت ذلك".

وأضاف المهاجم البرازيلي قائلًا: "بمجرد حلول شهر ديسمبر القادم، سأكون لاعبًا حرًا، لذلك أعتقد أنه سيتعين علي الانتظار ومعرفة ما إذا كان هناك عرض آخر بشروط جيدة سيأتي في ذلك الوقت".

ويسعى الأهلي للتعاقد مع مهاجم في الانتقالات الجارية، من أجل تعويض رحيل محمد شريف الذي غادر إلى الدوري السعودي، وكذلك لتدعيم الخط الأمامي للمارد الأحمر كما يريد المدرب السويسري مارسيل كولر.