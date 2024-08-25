 محافظ شمال سيناء يطلع سفير فلسطين على الخدمات الصحية المقدمة للمصابين الفلسطينيين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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محافظ شمال سيناء يطلع سفير فلسطين على الخدمات الصحية المقدمة للمصابين الفلسطينيين

مصطفى سنجر
نشر في: الأحد 25 أغسطس 2024 - 5:23 م | آخر تحديث: الأحد 25 أغسطس 2024 - 5:23 م

استقبل اللواء خالد مجاور محافظ شمال سيناء، اليوم الأحد، السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، وذلك لبحث عدد من الموضوعات والملفات المشتركة، مشيراً إلى استمرار جهود المحافظة في استقبال المساعدات الإنسانية والغذائية والإغاثية لقطاع غزة.

واطلع المحافظ، السفير الفلسطيني، على الخدمات الطبية التي تقدمها مستشفيات شمال سيناء للمصابين الفلسطينيين، وعددها 4 مستشفيات في "العريش وبئر العبد والشيخ زويد، ونخل"، وكذا مراحل الاستشفاء وأماكن إقامة المرافقين والعالقين في عمارات السبيل.

وثمن السفير الفلسطيني، الجهود التي تقدمها مصر للقضية الفلسطينية، وسبل وقف العدوان على قطاع غزة، وكذلك الخدمات الصحية والمساعدات التي بدأت منذ بداية العدوان ولا تزال مستمرة.

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