أبو عبيدة عن هجوم حزب الله على إسرائيل: لا أمان للعدو من العقاب

علق أبو عبيدة المتحدث باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، على هجوم حزب الله على إسرائيل الذي جاء ردا على اغتيال القائد في الحزب فؤاد شكر.

وقال أبو عبيدة في سلسلة تغريدات، اليوم الأحد: «نبارك عملية الرد الأولي للأخوة في حزب الله على اغتيال القائد فؤاد شكر، ونقدر التضحيات الغالية لأهلنا في لبنان ومقاوميه الأبطال».

وأضاف أن عملية حزب الله تؤكد من جديد تغير الواقع الاستراتيجي لإسرائيل منذ عملية طوفان الأقصى، متابعا: «لا أمان للعدو من العقاب ولا حدود لإمكانية دكه في أي مكان ومن أية جبهة».

وأشار إلى أن كل الجبهات ستظل مشتعلة ومتصاعدة في وجه الاحتلال طالما استمر العدوان على الفلسطينيين.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، الهجوم على إسرائيل، ردًا على عملية اغتيال القيادي الكبير في الحزب فؤاد شكر.

ولاحقًا، أعلن الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله، أن العملية استهدفت قاعدة جليلوت التابعة للمخابرات العسكرية الإسرائيلية.

فيما شنّ جيش الاحتلال ضربات استباقية، صباح اليوم، على لبنان لمنع هجوم كبير من حزب الله، الذي رد بدوره بإطلاق 100 صاروخ على شمال إسرائيل.