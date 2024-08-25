ألمانيا: 335 ألف شخص زاروا هذا العام

أعلن منظمو معرض "جيمزكوم" الألماني، أكبر معرض لألعاب الكمبيوتر في العالم، ارتفاع عدد زائري المعرض في نسخة هذا العام.

وفي ختام فعاليات المعرض التي استمرت على مدار خمسة أيام، قال المنظمون اليوم الأحد في مدينة كولونيا غربي ألمانيا حيث يقام المعرض إن إجمالي عدد الزائرين بلغ 335 ألف شخص بارتفاع بمقدار حوالي 15 ألف شخص مقارنة بعدد زوار نسخة العام الماضي، لكنه لم يصل إلى المستوى القياسي لعدد الزائرين الذي تم تسجيله في نسخة عام 2019 (قبل كورونا) عندما وصل العدد إلى 373 ألف شخص؛ ومع ذلك، فإن الازدحام في عام 2019 كان كبيرا للغاية لدرجة جعلت المنظمين لا يسعون إلى تحقيق هذا الرقم القياسي مرة أخرى هذا العام.

وكانت هناك أهمية هذا العام لإمكانية الوصول إلى المعرض عن طريق الوسائل الرقمية، حيث وصل عدد زائري المعرض من كل أنحاء العالم عبر الإنترنت هذا العام إلى مستوى قياسي بـ 310 مليون زائر افتراضي مقارنة بـ 180 مليون زائر فقط في عام 2023. وصرح رئيس المعرض جيرالد بوزه بقوله:" أثبت معرض جيمزكوم مرة أخرى تألقه كأكبر وأهم حدث عالمي في قطاع صناعة الألعاب."

ويقوم معرض كولونيا بالتعاون مع اتحاد صناعة الألعاب بتنظيم هذا الحدث في مدينة كولونيا بالتعاون مع رابطة صناعة الألعاب.

وشارك في نسخة العام الحالي 1462 عارضا من 64 دولة (71% من هؤلاء العارضين من خارج ألمانيا) حيث قدم العارضون الجديد من ألعاب الكمبيوتر والفيديو بالإضافة إلى منتجات وخدمات أخرى، كما روجوا لمواقعهم.