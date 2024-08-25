السعودية تعلن إعدام الشهري بتهمة خيانة الوطن والقيام بأعمال إرهابية

أعلنت وزارة الداخلية السعودية يوم السبت تنفيذ حكم الإعدام بحق مواطن أدين بخيانة الوطن والقيام بأعمال إرهابية.



وفي بيان أصدرته يوم السبت قالت وزارة الداخلية إن ظافر بن محمد بن عبد الله الشهري (سعودي الجنسية) أقدم على ارتكاب أفعال مجرمة تنطوي على خيانة وطنه والقيام بأعمال إرهابية بهدف الإخلال بأمن المجتمع واستقراره.

وأضافت أنه وبإحالته إلى النيابة العامة تم توجيه الاتهام إليه بارتكاب تلك الأفعال المجرمة وصدر بحقه من المحكمة الجزائية المتخصصة حكم يقضي بثبوت إدانته بما أُسند إليه والحكم عليه بالقتل.

وأفادت الوزارة بأن الحكم أُيّد من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصّصة ومن المحكمة العليا وتم تنفيذ حكم القتل يوم السبت 24 أغسطس 2024 بمنطقة الرياض.

واختتمت وزارة الداخلية بيانها بالقول: "إذ تعلن ذلك لتؤكد الحرص على استتباب الأمن وتحقيق العدل وقطع دابر كلّ من يحاول المساس بأمن الوطن أو تعريض وحدته للخطر، وأن العقاب الشرعي سيكون مصير كل من تسوّل له نفسه ارتكاب ذلك قطعا لشره وردعا لغيره".