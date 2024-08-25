المقاومة الإسلامية في العراق تعلن ضرب هدف حيوي في حيفا

أعلنت المقاومة الإسلامية في العراق، فجر اليوم الأحد، عن استهدافها هدفا حيويا إسرائيليا في حيفا بواسطة الطيران المسيّر.



وقالت المقاومة الإسلامية في العراق في بيان: "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في غزّة، وردّا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق صباح يوم الأحد الموافق 25 / 8 / 2024، هدفاً حيوياً في حيفا بأراضينا المحتلة، بواسطة الطيران المسيّر، وتؤكد المقاومة الإسلامية استمرارها في دكّ معاقل الأعداء".

واستهدفت "المقاومة الإسلامية في العراق" مساء الثلاثاء الماضي "هدفا حيويا" في مدينة إيلات بإسرائيل، ردا على "المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".

وجاء في بيان لها على "تلغرام": "استمرارا بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونصرة لأهلنا في فلسطين، وردا على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحق المدنيين الفلسطينيين من أطفال ونساء وشيوخ، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية في العراق مساء اليوم الثلاثاء 20-8-2024، هدفا حيويا في أم الرشراش "ايلات" المحتلة".

وأضافت أن الاستهداف تم "بواسطة الطيران المسير، وتؤكد المقاومة الإسلامية، استمرار العمليات في دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".