متحدثة روسية: قصف أوكرانيا خط أنبوب النفط دروجبا عمل إجرامي بحت

وصفت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية على خط أنابيب دروجبا النفطي بأنها "عمل إجرامي بحت".

وقالت زاخاروفا، في تصريحات نقلتها وكالة سبوتنيك الروسية، اليوم الاثنين، إن ما قامت به القوات الأوكرانية ليس سوى "عمل إجرامي بحت".

وأشارت إلى أن "القانون الدولي والقوانين الوطنية للكثير من الدول، تصنف مثل هذا النشاط، بالإرهابي. هذه تصرفات إجرامية بحتة، تؤدي إلى تقويض الأسس الاستراتيجية والتخطيط الاستراتيجي داخل الدول".

وطالبت زاخاروفا جميع الدول بشجب وإدانة أي هجمات على البنية التحتية المدنية في أي مكان.

ولفتت إلى أن عدم وجود رد فعل مناسب من جانب الغرب على الهجمات على خط أنابيب النفط دروجبا يدل إما على جنونه أو على طبيعته المناهضة للقانون.

تجدر الإشارة إلى أن أوكرانيا هاجمت يوم الجمعة الماضي خط أنابيب "دروجبا" النفطي، الذي يمد المجر وسلوفاكيا بالنفط، مما أدى إلى توقفه عن العمل لمدة 5 أيام. بحسب ما اوردته وكالة سبوتنيك.

ودعا وزير الخارجية المجري بيتر سيارتو السلطات الأوكرانية إلى وقف التهديدات والهجمات على البنية التحتية لإمدادات الطاقة إلى بلاده، معتبرا ذلك هجوما على سيادة المجر.

ونشر سيارتو مقطعا من مؤتمر صحفي، حيث قال فولوديمير زيلينسكي، ردا على سؤال من الصحفيين، إن وجود صداقة بين المجر وأوكرانيا يعتمد على موقف بودابست من مسألة انضمام كييف إلى الاتحاد الأوروبي.

وكتب سيارتو على "فيسبوك": "استغل زيلينسكي العيد الوطني الأوكراني لتهديد المجر بوقاحة. المجر ترفض بشدة تهديدات الرئيس الأوكراني".