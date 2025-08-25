محافظ كفرالشيخ يفتتح أول عيادة لرسم المخ والعصب بالمستشفى العام لخدمة مرضى الأعصاب

افتتح اللواء علاء عبدالمعطي محافظ كفرالشيخ، اليوم الاثنين، عيادة رسم المخ ورسم العصب بالمستشفى العام بمدينة كفرالشيخ، والمجهزة بأحدث الأجهزة الطبية لتشخيص أمراض الجهاز العصبي، بحضور الدكتور محمد أبو السعد وكيل وزارة الصحة، والدكتور حسين عبدالرازق مدير المستشفى، وأحمد علاء جعفر أمين تنظيم حزب مستقبل وطن، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وأحمد عيسى رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وعدد من القيادات التنفيذية.

وأكد المحافظ أن افتتاح العيادة يهدف إلى دعم المستشفى العام بخدمات طبية متطورة تتيح سرعة ودقة التشخيص، بما يسهم في إعداد الخطط العلاجية المناسبة للمرضى، مشيرًا إلى أن العيادة ستوفر خدمات أساسية لمرضى الأعصاب دون الحاجة للسفر خارج المحافظة.

وأضاف عبدالمعطي أن المحافظة ماضية في تطوير القطاع الصحي وافتتاح عيادات تخصصية جديدة تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية بتقديم رعاية صحية متكاملة ومتقدمة للمواطنين.