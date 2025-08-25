أفاد فرع كامتشاتكا التابع للهيئة الجيوفيزيائية الموحدة التابعة للأكاديمية الروسية للعلوم، بتسجيل هزات أرضية بقوة 2ر5 درجة قبالة سواحل شبه جزيرة كامتشاتكا.

ووقع الزلزال على بعد 163 كيلومترا من مدينة بتروبافلوفسك-كامتشاتسكي في الساعة 14:56 بالتوقيت المحلي، وكان مركزه في المحيط الهادئ على عمق 4ر33 كيلومتر، حسبما ذكر موقع روسيا اليوم.

وفي 30 يوليو الماضي، شهدت كامتشاتكا زلزالا بقوة 8ر8 درجات وهو الأقوى في المنطقة منذ عام 1952. ومنذ ذلك الحين، يسجل العلماء يوميا هزات ارتدادية، لا يكاد يشعر السكان بمعظمها فيما تتناقص كثافتها وقوتها تدريجيا.