حريق غابات في ولاية أوريجون الأمريكية يدمر 4 منازل ويهدد الآلاف

تسبب حريق غابات في تدمير 10 مبانِ، من بينها 4 منازل بوسط ولاية أوريجون الأمريكية، بينما صدرت أوامر إخلاء لآلاف المنازل في الولاية وفي شمال كاليفورنيا اليوم الاثنين.

وحتى مساء أمس الأحد، نجت مئات المباني الأخرى في مقاطعة ديشوتس في ولاية أوريجون من حريق "فلات فاير"، حيث كافحت فرق الإطفاء حرائق الغابات في طقس جاف وحار هناك وفي كاليفورنيا.

وقال قائد شرطة مقاطعة ديشوتس تاي روبرت في منشور على موقع فيسبوك "نشعر بحزن عميق لخسارة المنازل والممتلكات الشخصية ونعرب عن تعاطفنا مع المتضررين. نشعر بالتشجيع أيضا لأنه قد تم حماية مئات المنازل بفضل جهود مكافحة الحرائق القوية والعمل الاستباقي لأصحاب المنازل لتقليل الوقود حول منازلهم".

وتم إصدار أوامر إخلاء لـ4 آلاف منزل، من بينها 1000 منزل صدرت لها أوامر إخلاء بشكل فوري، بسبب حريق "فلايت فاير" الذي تبلغ مساحته 29 ميلا مربعا "75 كيلومترا مربعا" في مقاطعتي ديشوتس وجيفرسون، وفقا لمكتب مدير إطفاء الولاية.