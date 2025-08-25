نيويورك تايمز: واشنطن وحلفاؤها ينشرون مقاتلات إف-35 قرب الصين

نشرت الولايات المتحدة الأمريكية وحلفاؤها في منطقة المحيط الهادئ، بالقرب من الصين، العديد حاملات الطائرات ومقاتلات الـ"إف-35. بحسب صحيفة "نيويورك تايمز".

وقالت الصحيفة إن هذه الخطوة التي قامت بها الولايات المتحدة مع دول حليفة، مثل أستراليا واليابان وكوريا الجنوبية، لنشر العديد من مقاتلات الـ"إف-35" تعد "جزء من استراتيجية أوسع لواشنطن لاحتواء التهديد العسكري الصيني في هذه المنطقة".

وقالت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادئ، الواقعة مقرها في هاواي، إن مقاتلات الـ"إف-35" "تعزز القدرة على العمل المشترك وتدعيم القوة القتالية الموحدة للولايات المتحدة وحلفائها".

من جهتها، حذرت سفارة الصين في واشنطن من أن نشر الولايات المتحدة لأسلحة هجومية قرب الصين، قد يحول المنطقة إلى "برميل بارود"، وطالبت باحترام مخاوف بكين الأمنية والتوقف عن تقويض السلام والاستقرار الإقليميين، بحسب شبكة "سكاي.نيوز.عربية" الإخبارية.

- خريطة انتشار المقاتلات الأمريكية قرب الصين

وتمتلك الولايات المتحدة العديد من القواعد في اليابان، منها قاعدة إيوكوني الجوية، وتضم أسطولا من طائرات الـ"إف-35" من طرازي "بي" و"سي"، وتحملان على متن سفينة الإنزال الهجومي يو "أس أس أميريكا" المتمركزة في منطقة ساسيبيو باليابان.

وستستقبل قاعدة ماساو باليابان 48 مقاتلة من طراز الـ"إف-35" "إي" لتحل محل 36 مقاتلة من طراز الـ"إف-15".

وتملك اليابان أكبر أسطول أجنبي لمقاتلات الـ"إف-35"، إذ طلبت 147 مقاتلة لتصبح أكبر زبون للبرنامج.

- شبه الجزيرة الكورية

وطلبت كوريا الجنوبية 60 مقاتلة من الـ"إف-35" "إي" وتسلمت منها 40 حتى الآن، وتتمركز جميعها في قاعدتي تشينغوجو.

وتخطط سيول لإنشاء قاعدة ثانية خصوصا بعد التهديدات من كوريا الشمالية.

- أستراليا

وتعد أستراليا الدولة الوحيدة في نصف الكرة الجنوبي التي تملك مقاتلات الـ"إف-35" الأميركية.

وقد حصلت على 72 مقاتلة من طراز الـ"إف-35" "إي".

- مقاتلات "إف-35"

وذكرت المتحدثة باسم القيادة المركزية في المحيطين، كلوي مورجان، أن طائرات الـ"إف-35" تضم تكنولوجيا شبحية، وحزمة متطورة من المجسات تمكنها من مشاركة المعلومات بسرعة مع المنصات ومراكز القيادة.

وطورت شركة لوكهيد مارتن الأمريكية 3 نسخ من الـ"إف-35":

والـ"إف-35" "إي"، هي الأكثر شيوعا، وتستطيع الإقلاع والهبوط في المدارج التقليدية، وهي قادرة على الإقلاع القصير والهبوط العمودي من السفن التي لا تملك المدرجات الكاملة.

وبحسب شركة لوكهيد مارتن، تم تسليم أكثر من 1215 مقاتلة لـ20 دولة في أميركا الشمالية وأوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأوقيانوسيا، وتعمل من 37 قاعدة جوية و12 سفينة بحرية.

وذكرت مجلة "نيوز ويك" أن واشنطن تسعى لتوسيع انتشار مقاتلات الـ"إف-35" في غرب المحيط الهادئ، لمواجهة تنامي القوة الجوية الصينية.

وتستعد سنغافورة لتصبح المشغل القادم للـ"إف-35" في المنطقة بعدما التزمت بشراء 12 مقاتلة من مختلف الطرازات.