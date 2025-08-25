حسام المندوه: إنشاء الزمالك «كومباوند» أو مول على أرض أكتوبر «غير صحيح»

أكد حسام المندوه، أمين صندوق نادي الزمالك، أن النادي سيواجه أزمة كبيرة في حال عدم استعادة أرض أكتوبر التي تم سحبها من جانب وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية.

وقال المندوه في تصريحات عبر برنامج «بلس 90» على قناة «النهار»: "حصلنا على جميع الموافقات والتراخيص اللازمة لإقامة بعض المنشآت الاستثمارية على أرض أكتوبر، وكنا نسير بخطة سريعة في البناء، وكانت لدينا مهلة من وزارة الإسكان حتى يونيو 2026."

وأضاف: "ما يتردد عن نية الزمالك إنشاء كمبوند سكني أو مول تجاري على أرض أكتوبر غير صحيح."

وتابع: "أرض أكتوبر في موقع مميز ومعروف للجميع، فهل من المعقول أن نقوم بإنشاءات مخالفة أو سرية؟ ولم نحصل على أي قروض من البنوك بضمان الأرض."

وأوضح: "حصلنا على أموال من بعض رجال الأعمال الذين دخلوا في شراكة مع النادي لإقامة منشآت على الأرض، وتم توجيه هذه الأموال لدعم فريق الكرة وسد بعض احتياجات النادي."

وأكمل: "تقدمنا بالتماس إلى وزارة الإسكان لاستعادة الأرض، لأن خطتنا لتنمية موارد النادي وحل أزماته كانت تعتمد على مشروع فرع أكتوبر."

وأتم: "في حال عدم استعادة الأرض، سيواجه النادي أزمة مالية كبيرة، خاصة أنه سيكون مطالبًا برد الأموال للشركات ورجال الأعمال."