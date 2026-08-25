نائب محافظ بني سويف يُناقش عددًا من ملفات التقنين قبل عرضها على اللجنة العليا للبت بالمحافظة

عقد بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اجتماعًا لمناقشة عدد من ملفات تقنين أوضاع أراضي أملاك الدولة، وذلك في إطار الجهود المبذولة لتسوية أوضاع واضعي اليد وفقًا للقانون، قبل عرضها على اللجنة العليا للبت في اجتماعها المقبل.

وخلال الاجتماع ناقش نائب محافظ بني سويف مُستجدات الموقف التنفيذي لطلبات التقنين، ومراجعة الإجراءات الإدارية والفنية والمعاينات الميدانية التي تم اتخاذها لضمان توافقها مع اللوائح والقوانين المنظمة.

شدّد نائب المحافظ على أهمية سرعة الانتهاء من دراسة الملفات المقدمة، والتأكد من استيفائها لكافة الشروط، تمهيدًا لاتخاذ القرارات المناسبة بشأنها في اجتماع اللجنة العليا، بما يحقق مصلحة المواطنين ويحافظ على حقوق الدولة على حد سواء.

شهد الاجتماع حضور كامل علي غطاس السكرتير العام، والمهندس كمال الجمل وكيل وزارة الري، والمهندس محمد أمين وكيل وزارة الزراعة، والمهندس محمد سعيد وكيل وزارة الإسكان، وسمر فتحى المشرف العام على الأمانة الفنية باللجنة، بجانب التنفيذيين المعنيين بإدارة الأملاك.