سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تأهل نادي أستون فيلا إلى الدور الرابع من بطولة كأس الرابطة الإنجليزية « كأس كاراباو»، عقب الفوز على برايتون بثلاثة أهداف مقابل هدف ضمن منافسات الدور الثالث من البطولة.

وشارك كلا من أحمد المحمدي ومحمود حسن تريزيجيه في التشكيل الأساسي، حيث واصل المحمدي اللعب حتى نهاية المباراة، فيما لعب تريزيجيه حتى الدقيقة 80 ومشاركة جاكوب رمزي بدلًا منه.

وسجل جوتا الهدف الأول لأستون في الدقيقة 22 وعزز كونور هوريان التقدم لفريقه في الدقيقة 33 وفي الدقيقة 61 أحرز هايدون روبرتس الهدف الأول لبرايتون، فيما اختتم جاك جريليش أهداف أستون فيلا في الدقيقة 77.

وسيواجه أستون فيلا في الدور المقبل فريق ليستر سيتي والذي نجح في التغلب على لوتون تاون برباعية نظيفة في الدور ذاته.