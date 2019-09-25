القبض على عصابة بتهمة تهريب الشباب للخارج باستخدم مستندات مزورة بكفر الشيخ

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية من ضبط شخصين بكفرالشيخ لاستقطاب الشباب، وتسهيل تهريبهم إلى خارج البلاد باستخدم مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.

وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر بقطاع مكافحة المخدرات، والجريمة المنظمة استقطاب "صاحب مكتب سفريات" بدون ترخيص، ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، سبق اتهامه في قضيتين)، وتسهيل تهريب الشباب إلى خارج البلاد باستخدم مستندات مزورة منسوب صدورها لإحدى الدول العربية.

وبتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن الوطني، والأمن العام بقيادة اللواء علاء الدين سليم، ومديرية أمن كفر الشيخ والإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات تم استهدافه وضبطه بمحل الشركة الخاصة به، وضبط معه "صاحب مكتب إستيراد وتصدير"، ومقيم بدائرة مركز شرطة الرياض بكفر الشيخ، سابق اتهامه في 4 قضايا "أموال عامة، نصب" ومطلوب التنفيذ عليه في قضية "تزوير".

وأسفر الضبط والتفتيش عن ضبط (4 كشوف "صور ضوئية" لموافقات أمنية منسوب صدورها لإحدى الجهات بإحدى الدول العربية، مبلغ مالي، 4 جوازات سفر بأسماء مختلفة، 2 صورة ضوئية لتأشيرة إحدى الدول العربية "يشتبه فى كونها مزورة"، صورة لحجز طيران من القاهرة إلى إحدى الدول العربية، 4 حوالات بريدية بأسماء مختلفة، 8 كشوف مدون بها أسماء عمالة مصرية منسوبه صدورها إلى شركات تعمل داخل إحدى الدول العربية - عدد 2 هاتف محمول يحويان محادثات نصية وهاتفية دالة على ضلوعه فى تهريب الشباب، لاب توب، برنتر، ماسح ضوئي).

وبمواجهته، أقر بما أكدته بالتحريات واستقطابه وتهريبه الشباب المصرى إلى إحدى الدول العربية وأن المضبوط بصحبته يعاونه في نشاطه الإجرامي من خلال تجميع الشباب، وبمواجهة الثاني اعترف بالإشتراك مع الأول في تهريب الشباب ويساعدهما في نشاطهما الإجرامي (4 أشخاص يحملون جنسية الدولة العربية المشار إليها ومقيمين بها) وبتفتيش المتهم الـ12 بحوزته على (مبلغ مالي وعدد من الهواتف المحمولة تحوي محادثات نصية دالة على ضلوعه في تهريب الشباب، 1 فيزا كارت، 3 إيصالات إيداع وسحب على أحد البنوك بإجمالي مبلغ 85 ألف جنيه مصري، 15 ألف دولار أمريكي)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإحالتها للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.