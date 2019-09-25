مقاطعة العاصمة الأسترالية تتحدى القانون الاتحادي وتشرع حيازة وتعاطي الحشيش

أصبحت مقاطعة العاصمة الأسترالية -أول مقاطعة في البلاد- تصدر قانونا سيضفي الشرعية على حيازة وتعاطي وزراعة كميات صغيرة من القنب (الحشيش) للاستخدام الشخصي.

وتم تمرير القانون اليوم الأربعاء من جانب الجمعية التشريعية لمقاطعة العاصمة الأسترالية، وهي كيان يشبه الولاية تابع للكيان الاتحادي الأسترالي ويشمل العاصمة كانبيرا.

وهناك بعض الغموض فيما يتعلق بكيفية تفاعل مشروع القانون مع القوانين الاتحادية، والتي لا تزال تجرم حيازة وزراعة الحشيش.

وتواصل الحكومة المحافظة الأسترالية معارضة هذا التقنين. وقال المدعي العام الاتحادي كريستيان بورتر إن قانون المقاطعة هو أمر يتعلق بمقاطعة العاصمة الأسترالية، لكنه أضاف أن قوانين الكومنولث تظل قابلة للتنفيذ حيثما تنطبق.

وسيدخل القانون حيز التنفيذ اعتبارا من 31 يناير 2020. ويسمح للسكان الذين تزيد أعمارهم عن 18 عاما بحيازة ما يصل إلى 50 جراما من الحشيش الجاف أو 150 جراما من القنب الطازج للشخص الواحد، كما يسمح بزراعة ما لا يقل عن نبتتين لكل شخص أو 4 نبتات لكل أسرة.

قالت حكومة مقاطعة العاصمة الأسترالية إن القانون سيقلل من أضرار المخدرات ويشجع الناس على طلب المساعدة دون خوف من الاعتقال. وعارضت المعارضة القانون وقالت إنه "من المرجح أن يتسبب في ضرر أكثر من النفع".