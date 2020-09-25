قال الدكتور حمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن مواجهة فيروس كورونا المستجد، أثبتت أن وزارة الأوقاف تحكم سيطرتها على جميع المساجد.

وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الحكمة كانت تقتضي غلق دور العبادة غلقًا مؤقتًا عندما تم التأكد أن التجمع يؤدي إلى انتشار فيروس كورونا، حفاظا على الحياة.

وأشار إلى أن الوزارة لم تكن لتتمكن من إحكام السيطرة على المساجد، إلا بعد تنقية صفوفها من الجماعات الإرهابية الخائنة والعميلة والمندسة وأصحاب الأفكار المتشددة.

وأكد وزير الأوقاف أن الجميع التزم بالإجراءات الاحترازية بعد إعادة الصلاة إلى المساجد، مؤكدًا أن الأمر ينم عن وعي الشعب العظيم.

وأضاف أن الجماعات الإرهابية ادعت أن الدولة المصرية تهدم المساجد، كما تحدثوا أن وزارة الأوقاف أنفقت 6 مليارات جنيه على فرش المساجد خلال فترة فيروس كورونا، وعلى شراء بوابات التعقيم، منوهًا أنه يعد إهدارًا للمال كما ادعت الجماعات الإرهابية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن الوزارة لم تشترِ بوابة تعقيم واحدة على الإطلاق، مؤكدا أنه حيث تكون مصلحة الإنسان يتم الإنفاق.