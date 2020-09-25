 صعود النفط مع زيادة إصابات كورونا في أوروبا وتراجع المخزون الأمريكي - بوابة الشروق
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صعود النفط مع زيادة إصابات كورونا في أوروبا وتراجع المخزون الأمريكي

رويترز
نشر في: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 6:26 ص | آخر تحديث: الجمعة 25 سبتمبر 2020 - 6:26 ص

ارتفعت أسعار النفط اليوم الخميس، وسط موجة جديدة من الإصابات بكورونا في أوروبا وبيانات إيجابية أظهرت تراجع مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة.

وجرت تسوية العقود الآجلة لبرنت بزيادة 17 سنتا بما يعادل 0.4 بالمئة إلى 41.94 دولار للبرميل، في حين صعدت عقود خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 38 سنتا، أو واحدا بالمئة، لتغلق عند 40.31 دولار للبرميل.

وأظهرت بيانات حكومية أمس الأربعاء أن مخزونات الخام والبنزين ونواتج التقطير في الولايات المتحدة انخفضت الأسبوع الماضي.

وعلى صعيد التوقعات، قال مسؤول كبير في شركة "كونوكو فيليبس" الأمريكية المنتجة للنفط إن الطلب العالمي سيعود إلى 100 مليون برميل يوميا وسيزيد عن ذلك.

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