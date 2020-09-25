في إطار جهود محافظة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتحسباً لحدوث الموجة الثانية، طهرت اليوم مديرية الشئون الصحية، ديوان عام المحافظ، حيث تم تطهير وتعقيم جميع المكاتب الإدارية وكل الطرقات المؤدية إليها والسلالم ودورات المياه، وكافة المداخل والمخارج.

وأشار الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية إلى أن المحافظة أطلقت بالأمس حملة مكبرة وموسعة لتطهير وتعقيم كافة المباني والمؤسسات والشوارع والقرى والميادين واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية من أجل الحد من انتشار فيروس كورونا.

وناشد المحافظ جميع المواطنين بضرورة استمرار اتباع كافة الإجراءات الاحترازية من التباعد وارتداء الكمامات تحسباً لموجة ثانية خلال فترة الخريف.