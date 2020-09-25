ريهام عبد الحكيم تغنى للسنباطي والموجى مع سليم سحاب

تقدم الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب بمشاركة نجوم الأوبرا ريهام عبدالحكيم، ياسر سليمان، أحمد عفت وعازف الكمان مصطفي عبد النبي خلال الحفل المقام فى الثامنة مساء الجمعة 25 سبتمبر علي المسرح الكبير منها معزوفة لونجا رياض – حقابلة بكره - لحن الوفاء – الأطلال - لسه فاكر - لعبة الأيام - ليلي نهاري لرياض السنباطي، مغرم صبابة لـ بليغ حمدي، بتبص لي كده ليه لـ محمد القصبجي، كعب الغزال لـ منير مراد، بيني وبينك ايه لكمال الطويل، جبار - الأسمراني لمحمد الموجي الى جانب موسيقى دقات القلب لأحمد فؤاد حسن واحتار خيالي لحسين جنيد.