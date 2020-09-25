قال الإعلامي مصطفى بكري إن جنازة رجل الأعمال، محمد فريد خميس، شُيعت مساء اليوم إلى مثواه الأخير، لافتًا إلى أن خميس غيبه الموت، السبت الماضي، عن عمر ناهز 80 عاما، خلال تلقيه العلاج في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف بكري خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار»، المذاع على قناة «صدى البلد»، مساء الخميس، أن الفقيد كان رمزا كبيرا في الصناعة المصرية، مشيرًا إلى أنه كان من أبرز رجال الأعمال.

وأشار إلى أن رجل الأعمال الراحل تولى العديد من المناصب، متابعًا: «كل العاملين في قناة صدى البلد يتقدمون بالعزاء، رحم الله الفقيد، وألهم أسرته، ومحبيه، الصبر والسلوان».

وأدى عشرات الآلاف من العاملين بمجموعة النساجون الشرقيون، وأصدقاء الراحل محمد فريد خميس، صلاة الجنازة عليه بمصنع النساجون انترناشيونال بمدينة العاشر من رمضان، كما شارك وزيرا القوى العاملة والتموين، الدكتور محمد سعفان، على المصيلحى، والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، وعددا كبيرا من رجال الأعمال أعضاء اتحاد المستثمرين بالجنازة.