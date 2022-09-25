الأردن يحبط تهريب كمية كبيرة من المخدرات مخبأة داخل مواسير بلاستيكية

كشفت إدارة مكافحة المخدرات في الأردن، اليوم الأحد، تفاصيل إحباطها محاولة تهريب كميات وصفتها ‏بـ"الكبيرة" من المخدرات، والتي كانت قادمة عبر أحد المعابر الحدودية.‏



وقال الناطق باسم مديرية الأمن العام الأردنية، عامر السرطاوي، إنه جرى إيقاف سيارة شحن كان يقودها شخص من جنسية عربية، وعند محاولة اجتياز الحدود وبتفتيشها، عثر داخلها على 80 ألف حبة مخدرة أُخفيت داخل مواسير بلاستيكية، وفقا لقناة "المملكة" الأردنية.



وأضاف أنه بمتابعة التحقيق، حُددت هوية شخصين تورطا بالقضية داخل الأردن، وجرى تحديد مكان وجودهما وأُلقي القبض عليهما.



بعد ذلك، تم إلقاء القبض على أحد مروجي المخدرات، وُضبط بحوزته سلاح ناري، وهو مصنف بالخطر والمسلح، وذلك بعدما أجرى فريقا تحقيقيا من إدارة مكافحة المخدرات تحقيقا في محافظة معان الأردنية.



وكان وزير الداخلية الأردني مازن الفراية، قال في تصريحات في شهر فبراير الماضي، إن الأردن لا يزال منطقة عبور للمخدرات، خلال مناقشات اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأعيان الأردني.