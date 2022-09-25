قوات حرس الحدود الأوكرانية تؤكد استعدادها للتعامل مع أي توترات على الحدود مع بيلاروسيا

أكد المتحدث باسم قوات حرس الحدود الأوكرانية أندري ديمتشينكو استعداد القوات لمواجهة أي توترات على الحدود الأوكرانية - البيلاروسية.

وذكر ديمتشينكو -في تصريحات إعلامية أوردتها وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية اليوم الأحد- أن قوات حرس الحدود لم تسجل حتى الآن أي استفزازات على الحدود مع بيلاروسيا، ولكنها تولي اهتماما خاصا لهذا الاتجاه.

وقال المسؤول الأوكراني في تصريحاته إنه "في الوقت الحالي لحسن الحظ الوضع مستقر، وقوات الأمن والدفاع في بلادنا تسيطر على خط الحدود والمناطق الحدودية وتفعل كل ما هو ضروري لتعزيز هذا الاتجاه، وذلك لأننا نفهم بوضوح أن بيلاروسيا تقدم الدعم لروسيا في حربها ضد بلدنا".

وأوضح ديمتشينكو أن القوات الأوكرانية لا تستبعد أبدا أن تقرر الوحدات البيلاروسية دخول أراضي أوكرانيا أو إثارة استفزازات، قائلا "لذلك فإن جميع قوات حرس الحدود والقوات المسلحة لأوكرانيا والحرس الوطني مستعدة من أجل التعامل مع الوضع ومنع الاستفزازات".