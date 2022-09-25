رئيس وزراء كوريا الجنوبية يتوجه لطوكيو الثلاثاء المقبل لحضور جنازة شينزو آبي

أعلنت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، اليوم السبت، أن رئيس الوزراء الكوري الجنوبي هان دوك سو سيتوجه يوم الثلاثاء المقبل إلى اليابان للمشاركة في الجنازة الرسمية لرئيس الوزراء الياباني السابق، شينزو آبي.

وذكرت وزارة الخارجية الكورية الجنوبية، بحسب وكالة أنباء (يونهاب) الكورية الجنوبية، أنه من المقرر أن يترأس هان دوك ونائب رئيس الجمعية الوطنية تشونج جين سوك الوفد الكوري الجنوبي لحضور الجنازة يوم الثلاثاء المقبل.

وأوضحت الوزارة أنه يتم التحضير حاليا لعقد اجتماع بين رئيس الوزراء الكوري الجنوبي ونظيره الياباني فوميو كيشيدا خلال زيارة العاصمة اليابانية طوكيو.

وعلى هامش الجنازة الرسمية، سيعقد هان دوك سو اجتماعا مع نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس التي ستحضر أيضا جنازة رئيس الوزراء الياباني السابق شينزو آبي.

وأضافت الوزارة أن هان وهاريس يخططان، خلال الاجتماع، لمناقشة التحالف بين سول وواشنطن وكذلك القضايا العالقة في شبه الجزيرة الكورية في المنطقة والعالم، مشيرة إلى أنه من المقرر أن تعتزم هاريس زيارة كوريا الجنوبية الخميس المقبل بعد حضور الجنازة.

ومن المقرر أن تقام جنازة آبي الرسمية، 27 سبتمبر الجاري، ومن المتوقع أن يحضر الجنازة نحو 6 آلاف شخص من وفود أجنبية، إضافة إلى ممثلين عن السلطات الإقليمية والمركزية في اليابان.