أمير قطر: الدوحة وبرلين تشددان على ضرورة حل جميع الخلافات عبر الحوار

أكد الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير قطر، أن بلاده وألمانيا تطمحان معا لتعزيز علاقتهما الثنائية المتميزة في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والثقافية والتعليم العالي والرياضة.

وأعرب أمير قطر، مساء اليوم الأحد في تصريحات صحفية مشتركة في الديوان الأميري مع أولاف شولتس مستشار ألمانيا، عن سعادته بتزايد طلب الأصدقاء في ألمانيا لتذاكر الحضور لبطولة كأس العالم فيفا قطر 2022، متمنيا للمنتخب الألماني التوفيق ومرحبا به وبالجماهير الألمانية في قطر،بحسب وكالة الأنباء القطرية (قنا).

وفيما يتعلق بالقضايا الإقليمية والدولية، أوضح أمير أن الجانبين شددا على ضرورة حل جميع الخلافات عبر الحوار والطرق الدبلوماسية، كماأكدا معا على النهج القطري الألماني المشترك ضد استخدام القوة بأي شكل من الأشكال، لا سيما في تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث حثا جميع الأطراف على وقف إطلاق النار في أسرع وقت، والانخراط في حوار بناء لإنهاء النزاع وحل الخلافات عبر الطرق السلمية.

وفيما يتصل بالملف النووي الإيراني، أكد أمير قطر أنه اتفق مع المستشار الألماني على أهمية دعم الجهود للتوصل إلى اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي، مشيرا إلى أن الاتفاق سيسهم في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، ومتطلعا لأن يؤدي ذلك إلى فتح حوار بين دول المنطقة من أجل تحقيق الأمن الإقليمي.

وحول ليبيا، أوضح أمير قطر أن بلاده وألمانيا تشددان على دعم الجهود الدولية لاستكمال العملية السياسية في ليبيا، والاتفاق على القاعدة الدستورية للانتخابات، وتوحيد مؤسسات الدولة الليبية.

وفيما يخص عملية السلام في أفغانستان، أكد الجانبان على أهمية المصالحة بين كافة فئات الشعب الأفغاني، وضرورة احترام حقوق الإنسان بما في ذلك حقوق المرأة وحق الفتيات في التعليم، مبينا أن الوضع في أفغانستان يتطلب نهجا دوليا مشتركا لوضع خارطة طريق، ومؤكدا أن هناك خطرا في عزل أفغانستان قد تترب عليه نتائج عكسية.

من جانبه، أشار المستشار الألماني إلى الموقف الواضح الذي اتخذته دولة قطر ضد الحرب في أوكرانيا، موضحا أن قطر وألمانيا تتفقان على نفس الموقف المبني على قواعد النظام الدولي القائم على أساس التعايش كمجتمع دولي، ومؤكدا أن ألمانيا لا تقبل المساس بسيادة وسلامة أوكرانيا.

وأوضح شولتس أنه ناقش مع أميرقطر واردات الغاز المسال، متطلعا لإحداث تقدم أكثر في هذا الإطار.

وأشاد شولتس بإعلان العلا 2021، وما تم اتخاذه من خطوات تعمق العلاقات بين دول الخليج وتبني الثقة بينها، ونوه بدور دولة قطر في دعم السلام في أفغانستان ومختلف مناطق النزاع في المنطقة بعميق التقدير.

تأتي زيارة المستشار الألماني لقطر في إطار جولة خليجية استهلها بزيارة السعودية ثم الإمارات