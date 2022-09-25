الناخبون السويسريون يوافقون على رفع سن تقاعد النساء

وافق الناخبون في سويسرا على زيادة سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاما بهامش ضيق للغاية.

وفي استفتاء أجري يوم الأحد، أيد 51% من الناخبين المبادرة، التي تهدف إلى تحقيق الاستقرار في صندوق التقاعد، وفقا للنتائج الرسمية الأولية.

وفي الوقت نفسه، من المقرر زيادة ضريبة القيمة المضافة من 7.7% إلى 8.1% لضمان وجود أموال كافية للمعاشات التقاعدية، بعد أن وافق 56% من الناخبين على هذا الإجراء.

ويهدف رفع سن التقاعد إلى تحقيق الاستقرار في صندوق المعاشات التقاعدية لمدة 10 سنوات قادمة على الأقل. ووفقا للحكومة، فإن هذه الخطوة ضرورية بسبب زيادة من يصلون إلى سن التقاعد وزيادة متوسط العمر المتوقع.

غير أن الأحزاب اليسارية والنقابات العمالية قامت بحملة ضد هذه الزيادة، بحجة أن سويسرا تحتاج أولا إلى ضمان أن تكسب المرأة نفس القدر الذي يكسبه الرجل.

وقال أحد معارضي المبادرة على التلفزيون السويسري: "هذا ليس يوما جيدا للنساء".